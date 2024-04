Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala Poșta Romana anunța ca a ajuns la un acord cu sindicatul pentru semnarea unui nou Contract Colectiv de Munca. Acesta va fi inregistrat la ITM. „Toți angajații care au luat parte la conflictul colectiv de munca iși vor relua atunci atribuțiile de serviciu”, conform companiei. Compania…

- Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a anuntat, marti seara, ca s-a ajuns la o forma finala a Contractului colectiv de munca dintre sindicatul reprezentantiv si Compania Nationala Posta Romana si a precizat ca angajatii vor primi o crestere salariala cuprinsa intre 350 si 370 de lei net, care va fi…

- Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania a decis sa declanșeze conflictul colectiv de munca sub forma unei greve generale incepand de luni, 1 aprilie. Compania de stat Poșta Romana a catalogat conflictul de munca drept artificial și a dat asigurari celor doua milioane de pensionari ca nu vor fi…

- Compania de arte performative Adepth Infusion anunța cu bucurie nominalizarea pentru Premiile AFCN 2023 a producției Ceilalți / Inni Ludzie la categoria activare culturala in spațiul public care se acorda unei inițiative ce activeaza participativ memoria colectiva și valorizeaza identitatea locului.…

- Fostul primar al municipiului Targu Mureș in perioada 2000-2020, Dorin Florea, a participat recent, in data de 21 februarie, la emisiunea "Obiectiv" difuzata live de postul de televiziune M9TV Romania. In cadrul emisiunii, ex-primarul municipiului Targu Mureș a fost intrebat de un telespectator cu ce…

- 29 % – rata somajului inregistrat in evidentele AJOFM MURES in luna IANUARIE 2024 La sfarșitul lunii Ianuarie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca MUREȘ erau inregistrați 6834 șomeri (din care 3120 femei), rata șomajului fiind de 3,29 %. Comparativ cu luna precedenta, cand…

- Conform unui comunicat publicat pe rețelele de socializare, aeroportul Transilvania informeaza ca incepand cu data de 28 martie 2024, compania aeriana Wizzair a decis suspendarea temporara a curselor catre și de la Dortmund și Memmingen Germania. Astfel, mureșenii nu vor mai avea zbor direct spre și…

- Valeri Zalujni a fost chemat luni la o intalnire la biroul președintelui și i s-a comunicat ca este demis, au declarat pentru CNN doua surse familiare cu chestiunea. Nu a fost facut un anunț oficial, ceea ce inseamna ca Zalujnii era inca in funcție miercuri seara, totuși, este așteptat un decret prezidențial…