- Amatorii de rock din Timișoara vor avea parte la sfarșitul acestei saptamani de doua zile pline de concerte in cadrul evenimentului Overground Days, care include concerte cu Robin and the Backstabbers, Rockabella, E.M.I.L. și Melting Dice. Seria de concerte organizata de Overground Music și FABER Community…

- Cel mai tare picnic din Timișoara va avea loc in acest weekend la Iulius Town. Pe langa mancare delicioasa, concerte, mii de premii și reduceri, timișorenii vor avea parte și de o porție copioasa de ras. Natanticu și Alex Zob sunt puși pe glume și promit un spectacol savuros de la prima la ultima replica.…

- Nu mai e un secret pentru nimeni faptul ca viața de noapte a cunoscut o schimbare majora in intreaga lume din cauza pandemiei. Cluburile timișorene au fost lovite și ele din plin de COVID-19, astfel incat multe dintre ele s-au vazut nevoite sa-și inchida porțile. Cel mai recent exemplu in acest sens…

- Timișorenii vor avea parte in data de 28 iulie, incepand cu ora 18.00, de o premiera istorica și culturala, un prim tur prin „Timișoara evreiasca”, o instarita și numeroasa comunitate odinioara, care și-a lasat o puternica amprenta asupra orașului modern. Turul, la care va fi prezent un reprezentant…

- Sub genericul „Timișoara Canta“, in weekend-ul viitor, melomanii din oraș vor avea parte de o serie de concerte cu DJ Project, Roxen, Beck Corlan, Maryliss, Zebbra și Vest Phoenix Cover, acestea urmand sa se desfașoare in parcarea VIP din Iulius Town. DJ Project a lansat recent piesa Slabiciuni, alaturi…

- Pe numele sau adevarat Lorand Alfred Balla, „Lori“ este o figura cunoscuta pentru concitadinii care au prins scena muzicala a Timișoarei din anii ’90. Fondatorul formației Haos a contribuit din plin la acțiunile „do it yourself“ și evenimentele puse la cale de mișcarea underground din Timișoara și este…

- Doi baieți și doua fete din Timișoara au fost reținuți de polițiști sub acuzația ca ar fi furat haine dintr-un mall din oraș. Potrivit informațiilor Libertatea, printre suspecți se afla și fiul omului de afaceri Georgica Cornu, cunoscut sub numele de ”Regele Asfaltului din Banat”. Cei patru au acționat…