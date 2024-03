Stiri pe aceeasi tema

- Noua sala de concerte și spectacole care va fi amenajata in incinta Casei Maghiare din Timișoara va purta numele regretatului muzician Laszlo Farkas, iar cei care vor sa sprijine aceasta inițiativa o pot face prin cumpararea unor caramizi simbolice. Casa Maghiara din Timișoara este un important simbol…

- Solistul formației Pragu de Sus, Calin Barcean a revenit in Timișoara vineri seara, recitalul sau acustic de la Porto Arte fiind unul care a adunat – la fel ca și in precedentele ocazii – un public numeros, care a savurat porția de pop-folk-rock servita de artist. Printre atu-urile cu care se mandrește…

- 19 februarie: „Ziua Brancuși”, sarbatorita la Alba Iulia. Expoziție de fotografii și lansari de carte la Muzeul Principia 19 februarie: „Ziua Brancuși”, sarbatorita la Alba Iulia. Expoziție de fotografii și lansari de carte la Muzeul Principia In fiecare an, conform legii nr. 305/2015, la data de 19…

- Indragitul cantautor Ducu Bertzi a susținut duminica seara un concert „sold out”, pe malul Begai, la Porto Arte in Timișoara, unde artistul cunoscut pentru hituri ca „M-am indragostit numai de ea”, „Suflet fara chei” sau „Omul padurii” a avut parte de un succes deosebit. Artistul nascut in Sighetu-Marmatiei…

- Poetul național Mihai Eminescu a debutat in 1866, in Revista Familia, ce aparea la acea vreme la Pesta, in Ungaria. Unul din aceste numere se afla și in arhiva Bibliotecii Județene din Timișoara.

- Cu prilejul Zilei Culturii Nationale, Primaria Bistrita si Centrul Cultural municipal "George Cosbuc" organizeaza la Palatul Culturii Bistrita evenimentul "EMINESCU SI NOI". Duminica, 14 ianuarie, vor avea loc o serie de activitati culturale: lansari de carte si revista, o conferinta cu tema "EMINESCU…

- Primul sfarșit de saptamana din 2024 aduce in Timisoara și in orașele din apropiere o serie de concerte, evenimente culturale și party-uri. Joi 4 ianuarie Crush Drinks and Dance, ora 20: K-pop party. Josefin Pub, ora 22: Joie de karaoke. ARAD, Filarmonica Arad, ora 19: Valsuri, polci și marșuri vieneze.…

- Recunoscut in toata țara ca unul dintre cei mai importanți prozatori, cronicari literari și publiciști de azi, Dumitru Augustin Doman, traitor la Curtea de Argeș, a reușit sa publice prima sa carte de versuri, intitulata „Zidul de ceața” (Editura „Limes”, 2023). O carte prin care ii va face invidioși…