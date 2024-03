Verstappen ar fi invidios! Românul care se dă cu buggy la Rallycross! Mulți ar spune ca Iulian Rindașu ii “bate la nebunie” pe Verstappen , Hamilton sau Leclerc! Pilotul roman este singurul posesor de buggy manufactural care se da pe circuitul de Rallycross! La fiecare etapa de rallycross o mașina se diferențiaza de toate celelalte! Este vorba despre un Buggy spectaculos, singurul din acest campionat. El este pilotat de Iulian Rindașu, care a intrat in lumea motorsportului in 2016. „Jucaria asta și in general Baggy-ul cu tracțiune in spate e o mașinuța spectaculoasa. Mașinuța e facuta manufactural, nu e ca o mașina de fabrica” -Iulian Rindașu, pilot in Campionatul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

