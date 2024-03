Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-a amuzat copios și a facut și cateva glume pe seama dezvaluirii ca fotografia publicata de Prințesa de Wales de Ziua Mamei fusese editata, se pare ca boala lui Kate Middleton a induplecat-o pe vedeta. Una dintre cele mai cunoscute și admirate femei din lume i-a cerut iertare public soției…

- Anunțul facut de Kate Middleton, vineri seara, 22 martie 2024, potrivit caruia a fost diagnosticata cu cancer a facut inconjurul presei internaționale in decurs de cateva zeci de minute. Fanii viitoarei regine a Marii Britanii au ramas șocați de cele dezvaluite. Ce informații se știu pana la acest moment.…

- Kate Middleton, soția moștenitorului coroanei britanice, a facut, in urma cu puțin timp, un anunț cu care a uimit pe toata lumea. Prințesa de Wales a anunțat, cu puțin timp in urma, ca a inceput tratamentul inițial dupa ce a fost diagnosticata de cancer, boala pe care a descoperit-o in teste de rutina.

- Dispariția publica a lui Kate Middleton, prințesa de Wales, preț de doua luni, dupa ce a suferit o operație abdominabila nespecificata, a alimentat o seama de zvonuri și chiar teorii ale conspirației privind starea de sanatate a acesteia.

- Prima fotografie oficiala a Prințesei de Wales, Kate Middleton, realizata dupa intervenția chirurgicala la abdomen din luna ianuarie, a fost prezentata publicului. In imagine. aceasta apare inconjurata de copiii ei.

- Rezultate LOTO 6/49. Duminica, 25 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc de Dragobete, iar un roman „a tras lozul norocos”: a castigat premiul loto 6 din 49 de la categoria I, in valoare de 36.450.832,24 lei (peste 7,32 milioane de euro). Anuntul…

- Statele Unite vor anunța vineri un pachet major de sancțiuni vizand Rusia in urma morții liderului opoziției ruse Alexei Navalnii, a declarat marți purtatorul de cuvant al Casei Albe pentru securitate naționala, John Kirby. Rusia va fi trasa la raspundere prin sancțiuniPurtatorul de cuvant…

- Miercuri, 17 ianuarie, Palatul Kensington a anunțat ca Kate Middleton a fost supusa unei operații abdominale. Bineințeles, toata lumea a facut ce a fost rugata sa nu faca: sa speculeze asupra starii de sanatate a Prințesei de Wales, noteaza click.ro. Așadar, presa britanica se intreaba de ce este necesara…