Banii sunt cei mai periculosi cand este vorba de raspandirea unei molime, a afirmat, duminica, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la BNR, precizand ca a facut o singura provizie in aceasta perioada, de bani pe card. "O singura provizie am facut, de card, pentru ca nu mai umblu cu banii in buzunar. Banii sunt cei mai periculosi cand este vorba de raspandirea unei molimi. Am renuntat la cash. In rest, e o prostie sa faci provizii. Daca vine o molima si nici nu stii cand va ajunge, daca ar fi sa se intinda, pe cat timp sa poti sa faci provizii? Faci provizii pe trei saptamani, pe patru saptamani…