Stiri pe aceeasi tema

- Conf. Dr. Florina Rad, medic primar in psihiatrie pediatrica la Spitalul Obregia din Capitala, a declarat intr-un interviu acordat News.ro ca dupa pandemie procentul adolescentilor diagnosticati cu tulburari din sfera emotionala s-a triplat. Medicul trage un semnal de alarma legat de modul in care ar…

- Aproximativ 10.749 de civili au fost uciși și alți 15.599 au fost raniți in Ucraina de cand Rusia a invadat țara in februarie anul trecut, potrivit autoritaților ucrainene, transmite CNN.

- Oferta de angajare de excepție: salariu de 1.000 de euro pentru un post de dispecer pentru un complex rezidențial din Sectorul 6 al Capitalei. Și inca jobul nu a fost luat! Anunțul de angajare inedit circula de la inceputul acestei luni pe mai multe site-uri de profil. Culmea! Nu se cere experiența…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea care prevede ca salariatii care au in intretinere copii in varsta de pana la 11 ani beneficiaza de 4 zile pe luna de munca la domiciliu sau in regim de telemunca. Legea promulgata prevede ca, la cerere, salariatii care au in intretinere copii…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru completarea Codul muncii care prevede ca salariatii care au in intretinere copii cu varsta pana la 11 ani pot beneficia de telemunca patru zile pe luna, conform Agerpres."La cerere, salariatii care au in intretinere copii in varsta de pana…

- Romanii care vor sa savureze ceva intre micul dejun si pranz s-au indragostit iremediabil de conceptul englezesc de brunch. Sute de turisti s-au bucurat de bunatati in inima Transilvaniei, la aer curat. Iar gazdele le-au pregatit surprize si dincolo de platourile bogate: unele din cele mai frumoase…

- Salariatii cu copii cu varsta pana la 8 ani pot beneficia de 4 zile de telemunca pe luna. Proiectul a fost adoptat de Parlament Salariatii cu copii cu varsta pana la 8 ani pot beneficia de 4 zile de telemunca pe luna. Proiectul a fost adoptat de Parlament Salariatii din Romania care au in intretinere…

- Actorul Al Pacino a devenit tata pentru a patra oara, la varsta de 83 de ani, dupa ce iubita lui, frumoasa Noor Alfallah l-a adus pe lume pe fiul lor. Ei bine, noi iți vom prezenta in randurile de mai jos cine sunt primii 3 copii ai starului american. Iata cum arata celebrul actor la varsta de 83 de…