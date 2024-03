Stiri pe aceeasi tema

- Unu din sase scolari este afectat de hartuire in mediul online (cyberbullying), conform celui de-al doilea raport cu privire la comportamentul de sanatate al copiilor de varsta scolara (Health Behaviour in School-aged Children - HBSC), realizat de Organizatia Mondiala a Sanatatii, potrivit DPA, cita

- Unu din sase scolari este afectat de hartuire in mediul online (cyberbullying), conform celui de-al doilea raport cu privire la comportamentul de sanatate al copiilor de varsta scolara (Health Behaviour in School-aged Children - HBSC), realizat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si publicat miercuri…

- BT Pay, aplicația de payment a Bancii Transilvania, este deja utilizata de milioane de utilizatori care au ințeles cat de ușor este sa ai totul la indemana. Iar acum te poate ajuta cu deschiderea unui cont exclusiv online. In doar cateva minute.

- Un vaccin impotriva malariei, dezvoltat cu ajutorul cercetatorilor britanici de la Universitatea Oxford, prezinta o eficacitate de pana la 78% la copii mici, sugereaza noi date obtinute in urma unui studiu recent, relateaza vineri DPA/PA Media, scrie AGERPRES. Anul trecut, vaccinul R21/Matrix-M a…

- Natalitatea se prabușește in Romania. In primul semestru din 2023 s-au nascut puțin peste 73.000 de copii in Romania, cel mai mic numar de copii nou-nascuți din ultimii 145 de ani. Deja acest trend s-a accentuat in ultimii ani și pe fondul sprijinului redus oferit de stat parinților. Mulți parinți care…

- Numarul cazurilor de rujeola a „explodat” in Europa in 2023 fata de 2022, trage un semnal de alarma Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care indeamna la o intensificare a eforturilor de vaccinare, relateaza AFP, potrivit News.ro.In 2023 s-au inregistrat 42.200 de cazuri in 41 dintre cele 53 de tari…

- Numarul cazurilor de rujeola a „explodat” in Europa in 2023 fata de 2022, trage un semnal de alarma Organizatia Mondiala a Sanatatii si indeamna la o intensificare a eforturilor de vaccinare, relateaza AFP, potrivit News.ro.In 2023 s-au inregistrat 42.200 de cazuri in 41 dintre cele 53 de tari membre…

- Potrivit unui raport OMS publicat marți, 16 ianuarie, 150 de țari au reușit sa-și reduca consumul de tutun. Dar mai raman progrese de facut, in special in ceea ce privește creșterea gradului de conștientizare a tinerilor. Sunt 1,25 miliarde de fumatori in intreaga lume. Aceasta cifra poate parea…