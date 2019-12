Stiri pe aceeasi tema

- Germania si Uniunea Sovietica au fost impreuna responsabile pentru declansarea celui de-Al Doilea Razboi Mondial, afirma intr-un mesaj postat luni pe Twitter ambasadoarea SUA in Polonia, Georgette Mosbacher, in raspuns la recente comentarii ale presedintelui rus Vladimir Putin referitor la originea…

- Emisarul special al SUA pentru Coreea de Nord, Stephen Biegun, a sosit duminica in Coreea de Sud, inainte de expirarea termenului de un an stabilit de Phenian pentru Washington, in care acesta sa isi schimbe abordarea fata de negocierile privind denuclearizarea, blocate in prezent, informeaza Reuters.…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat joi o noua testare a unui "lansator de rachete multiple de foarte mare dimensiune", a anuntat vineri agentia nord-coreeana KCNA, dand de inteles ca ar putea fi vorba de ultimul test de acest tip, informeaza AFP. Phenianul a lansat joi, chiar…

- Germania nazista a incercat in cel de-al doilea razboi mondial sa inoveze in permenanta, mai ales in domeniul militar., sume imense fiind cheltuite pe cercetare si inginerie de razboi. O parte a proiectelor agreate de Hitler au fost de-a dreptul grandomane si inutile sau bizare, insa au fost si unele…

- "Plec de la premisa ca tot ceea ce a spus președintele Iohannis este adevarat. Doamna Dancila reprezinta tot ce este mai rau in politica (...), insa in democrație este esențial sa treci peste lucruri care te despart fundamental de adversar și sa mergi catre cetațeni, sa le demonstrezi ca diferența…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a reușit sa finalizeze lista guvernului, dar surse din PNL ne-au explicat ca nu toți miniștrii au fost opțiunile lui Orban. Liderul PNL a mers la Cotroceni, iar dupa discuțiile cu președintele Klaus Iohannis a fost nevoit ”sa inghita și broaște”, dupa cum spunea fostul…

- Statele Unite exercita tot mai multe presiuni asupra Turciei pentru a pune capat ofensivei militare din nordul Siriei, o zona controlata de kurzi, transmite BBC. Mai mulți oficiali americani amenința Ankara ca va suferi „consecințe grave”, in timp ce președintele Donald Trump susține ca ar vrea sa negocieze…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri la finalul consultarii cu presedintele Klaus Iohannis ca in cazul in care exista un acord politic pentru lansarea alegerilor anticipate, formatiunea sa este de acord. Daca nu se va ajunge la un acord, Orban afirma ca PNL este gata sa-si asume guvernarea…