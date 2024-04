Stiri pe aceeasi tema

- ”Ma bucur foarte mult sa particip la acest eveniment. In urma cu cateva zile am participat la o vizita, l-am rugat pe domnul director sa faciliteze o vizita la Institutul de Cercetare – Dezvoltare Informatica, incercand sa compensez faptul ca nu as fi putut sa fiu prezent la aceasta activitate, dar…

- Șeful Senatului și președintele PNL, Nicolae Ciuca, a subliniat in cadrul evenimentului dedicat aniversarii a 20 de ani de la aderarea NATO ca este momentul pentru deschiderea unui alt capitol istorc, avertizand totodata ca batalia acestor ani este intre democrație și autoritarism.

- Liderul PSD Marcel Ciolacu ii va comunica personal Gabrielei Firea decizia luata de coaliție, cu toate ca filiala PSD din Capitala a votat-o pe aceasta drept candidat. Lupta pentru Primaria Capitalei. Liderii Coaliției au DECIS: Medicul Catalin Cirstoiu, in lupta cu Nicușor Dan Potrivit surselor Realitatea…

- Candidatul la Primaria Capitalei va fi stabilit in functie de rezultatul sondajelor pe care le realizeaza PSD si PNL, dar varianta cea mai probabila este a unui candidat comun, a declarat, joi, la Piatra-Neamt, presedintele liberalilor, Nicolae Ciuca. Intrebat daca in sedinta coalitiei de luni va fi…

- Romania si intreaga lume libera stau alaturi de Ucraina, o natiune care lupta pentru viata si democratie, a transmis, sambata, presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca."In urma cu doi ani, Ucraina s-a confruntat cu un razboi pe scara larga neprovocat. De atunci, cetatenii ucraineni, cu hotarare…

- Romania si intreaga lume libera stau alaturi de Ucraina, o natiune care lupta pentru viata si democratie, a transmis, sambata, presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca."In urma cu doi ani, Ucraina s-a confruntat cu un razboi pe scara larga neprovocat. De atunci, cetatenii ucraineni, cu hotarare…

- „Decizia va fi in așa fel incat sa fie bine pentru cetațenii Romaniei și pentru democrație”, spune Nicolae Ciuca despre o posibila comasare a alegerilor europarlamentare cu cele locale.„Este o decizie pe care o vom discuta in partid și in coaliție. Nu vom lua niciodata decizii decat asumate, nu pe…