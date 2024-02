Liderul AUR, George Simion, interzis încă 5 ani în Republica Moldova George Simion a fost expulzat pe 1 octombrie 2018 din Republica Moldova și a fost declarat persona non grata pentru o perioada de 5 ani. Masura s-a prelungit. Presedintele AUR , George Simion, a primit interdicție de intrare in Republica Moldova pentru inca 5 ani, conform confirmarii obținute de la reprezentanții Inspectoratului General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne, potrivit NewsMaker. Inspectoratul General pentru Migrație a comunicat pentru NM ca, de la inceputul conflictului din regiune, au luat masura de a declara indezirabili in jurisdicția Republicii Moldova un total… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

