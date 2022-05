Stiri pe aceeasi tema

- Un inalt oficial al Organizației Mondiale a Sanatații a declarat vineri ca prioritatea trebuie sa fie combaterea variolei maimuțelor in țarile non-endemice, spunand ca acest lucru poate fi realizat printr-o acțiune rapida. Variola maimuței, o infecție virala ușoara, este endemica in țarile africane,…

- Spania a inregistrat, miercuri, 59 de cazuri noi de variola maimuței și urmeaza sa ia masuri, inclusiv comandarea de vaccinuri și antivirale printr-o achiziție realizata cu ajutorul Uniunii Europene. Un total de 59 de cazuri au fost detectate prin testul PCR, dintre care 20 confirmate prin secventiere…

- Republica Ceha, Slovenia și Emiratele Arabe Unite, au inregistrat primele cazuri de variola maimutei. Emiratele Arabe Unite au inregistrat un caz de variola maimutei, fiind primul stat din Golf unde a fost identificat virusul. De asemenea, Republica Ceha si Slovenia au inregistrat, marti, primele cazuri…

- Autoritațile sanitare din Grecia au confirmat, duminica, un prim caz de variola a maimuței. Este vorba despre un roman care traiește in Marea Britanie și care venise in vacanța in Kefalonia. In plus, Atena a anunțat duminica și un caz de lepra. Barbatul infectat cu variola maimuței a prezentat febra…

- Cateva zeci de cazuri suspecte sau confirmate de variola maimutei au fost depistate de la inceputul lunii mai in Europa si in America de Nord, starnind temeri cu privire la debutul propagarii acestei maladii endemice in Africa de Vest, transmite AFP. Marea Britanie, care are primul caz semnalat, depistat…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a declarat Serghei…

- Camera Deputatilor va achiziționa maști de gaze, destinate protecției in cazul unor atacuri cu substanțe toxice. Peste 250.000 de lei vor fi dați pentru 600 de astfel de maști, in condițiile in care sunt puțin peste 300 de deputați. Potrivit www.e-licitatie.ro, Camera Deputatilor cumpara 600 de masti…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, luni, dupa reuniunea sefilor de Guvern ai statelor aliate NATO din Europa de Sud-Est, de la Sofia, ca ”Rusia este acum cea mai serioasa amenintare pentru securitatea noastra comuna” și ca este nevoie de o aparare mai puternica pentru o descurajare mai eficienta. Premierul…