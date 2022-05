Variola maimuței: Primul caz depistat în Suedia Un caz de variola maimuței a fost confirmat la o persoana din regiunea Stockholm, a anunțat, joi, agenția suedeza pentru sanatate publica intr-un comunicat, transmite AFP. Persoana infectata ”nu este grav bolnava, dar primește ingrijiri”, explica autoritatea sanitara, subliniind ca nu se știe unde și cum a avut loc infectarea. In prezent, in Suedia, se deruleaza o ancheta pentru a se afla daca mai sunt și alte cazuri. Aceasta boala cu frecvența redusa se manifesta in general cu febra, dureri musculare, inflamarea ganglionilor limfatici, erupții cutanate pe brațe și fața. Centrul european pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un prim caz confirmat de variola maimutei a fost depistat in Suedia, au anuntat joi autoritatile sanitare, dupa ce mai multe persoane au fost diagnosticate in Europa si America de Nord cu aceasta boala, de obicei endemica in Africa de Vest, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- O persoana din Suedia a fost confirmata cu variola maimuței, au declarat joi autoritațile sanitare, in urma unor cazuri similare din Europa și America de Nord, informeaza Antena3 . Boala rara se manifesta de obicei prin febra, dureri musculare, ganglioni limfatici umflați, frisoane, epuizare și o erupție…

- Un nou virus se raspandește și in Europa, spre ingrijorarea specialiștilor. Variola maimuței a aparut in Suedia, dupa ce au fost raportate cazuri in Marea Britanie și Portugalia. Este confirmat un caz deocamdata, dar Agenția suedeza de Sanatate Publica investigheaza daca mai sunt și altele. Tot joi…

- Variola maimutei se extinde. UPDATE Cazurile de variola maimuței din Marea Britanie au determinat autoritațile sa vaccineze antivariolic mai mulți angajați din sanatate și alte persoane care ar fi putut fi expuse infectarii. Variola maimuței este o boala virala de obicei ușoara, caracterizata prin…

- Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infectioase ”Sfanta Parascheva Iasi”, a explicat, joi, intr-un filmuleț postat pe pagina sa de Facebook ca in Romania nu exista niciun caz si nici macar o suspiciune de variola a maimutei, boala depistata in Europa si America de Nord. Medicul a mai spus ca boala…

- Alerta nationala de sanatate in Spania și Portugalia, dupa ce a fost depistata variola maimuței. Au fost anunțate treizeci de cazuri suspecte sau confirmate ale acestei boli rare in Europa, potrivit AFP.

- Dupa Marea Britanie, Spania si Portugalia au anuntat la randul lor, miercuri, ca au identificat aproximativ treizeci de cazuri suspecte sau confirmate de variola maimutei, o boala rara in Europa, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Pfizer și BioNTech au anunțat ca au cerut agenției americane a medicamentelor sa autorizeze o doza de rapel suplimentara a vaccinului lor contra Covid-19 pentru persoanele cu varste de 65 de ani și peste, transmite AFP. Aceasta cerere se bazeaza pe datele venite din Israel și analizele recente asupra…