Variola maimuței: Agenția Europeană a Medicamentului a autorizat injectarea intradermică a vaccinului contra acestei infecții Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a autorizat o noua tehnica de injectare a vaccinului contra variolei maimuței, care va permite imunizarea mai multor persoane și va preveni astfel o eventuala penurie, transmit 20 Minutes și AFP. Țarile europene pot administra acum vaccinul Imvanex chiar sub stratul superior al pielii (intradermic) și nu mai profund (subcutanat) așa cum este in prezent și astfel sa utilizeze numai o cincime din doza, precizeaza EMA intr-un comunicat. Aceasta metoda, care foloseșe o doza mai slaba de vaccin, produce aceeași imunitate cu un nivel echivalent de anticorpi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

