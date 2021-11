Stiri pe aceeasi tema

- Varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 a fost detectata in Olanda inaintea celor doua zboruri sosite saptamana trecuta din Africa de Sud, avand la bord pasageri purtatori ai virusului, au anunțat marti oficiali olandezi din domeniul sanatații, potrivit Reuters.

- Omicron in Europa. Dupa ce Olanda a confirmat primele 13 cazuri cu Omicron, acum Cehia și Austria vin și ele cu primele cazuri confirmare. In Cehia, cazul suspect a fost confirmat dupa teste suplimentare de laborator, a anuntat un purtator de cuvant al spitalului din Liberec, potrivit agentiei CTK.…

- Trei cazuri de infectare cu tulpina Omicron au fost confirmate in Germania. „Secventierea a confirmat suspiciunea despre care am vorbit public ieri dimineata (sambata – n.r.)”, spune Kai Klose, oficial pe probleme sociale in Hesse, conform Reuters. Sambata, autoritatile din Sanatate au declarat public…

- Autoritațile australiene au confirmat duminica, 28 noiembrie, depistarea a doua cazuri de infectare cu tulpina Omicron a coronavirusului. Intre timp, Ministerul danez al Sanatații a anunțat, sambata, ca are in analiza doua cazuri potențiale de contaminare, iar in Cehia a venit confirmarea prezenței…

- Germania a anuntat sambata ca primele doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului au fost confirmate la Munchen, transmite dpa. Cele doua persoane contaminate au intrat in Germania pe 24 noiembrie, venind pe calea aerului din Africa de Sud, a precizat ministrul sanatatii al landului…

- Marea Britanie a raportat primele doua persoane infectate cu Omicron, Cehia și Germania au anunțat primele cazuri suspecte, in timp ce in Olanda cateva zeci de persoane care au sosit din Africa de sud au fost confirmate pozitiv, iar rezultatele urmeaza sa fie analizate.