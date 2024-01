Jandarmeria Suceava a transmis ca din aceasta seara traficul in Vama Siret se desfașoara in condiții normale, pe ambele sensuri, pentru toate categoriile de autovehicule. „In data de 19.01.2024, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava și Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau au asigurat masurile de ordine și siguranța publica la manifestarea de protest […] The post Vama Siret a fost deblocata. Traficul se desfașoara normal pentru toate tipurile de vehicule dinspre și spre Ucraina first appeared on Suceava News Online .