Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat, joi, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca numirea lui Marian Neacsu in functia de secretar general al Guvernului va fi un real castig pentru Guvernul Romaniei, pentru ca aceste este "un om de actiune, care stie sistemul public, care va avea un dialog…

- Europarlamentarul PSD Dragos Benea a declarat, joi, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca este pesimist ca aceasta coalitie PNL-PSD va functiona pana la sfarsit si a punctat ca, prin decizia de a intra la guvernare in acest moment, PSD si-a pus sub semnul intrebarii

- Președintele USR Dacian Cioloș susține ca majoritatea PNL-PSD-UDMR formata cu ajutorul președintelui Iohannis este toxica și spune ca USR este singur impotriva intregii clase politice vechi. „Suntem singuri impotriva lor. Suntem noi impotriva intregii clase politice vechi și trebuie sa strangem…

- Fostul ministru USR al Proiectelor Europene Cristian Ghinea afirma, marti seara, ca, la cum merg lucrurile, pare ca noua coalitie PNL-PSD va guverna mai putin decat dureaza negocierile pentru formarea sa, anunța news.ro. ”La cum merg negocierile, am asa sentimentul ca noua coalitie PSD PNL…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat intr-o emisiune TV luni seara ca alianța dintre PSD și PNL pentru guvernare ar trebui sa dureze cel puțin pana in 2024 și ca premierii nu mai trebuie schimbați de cateva ori pe an. „Noi am luat decizia de a avea negocieri cu PNL, UDMR și minoritați, asta…

- Reamintim ca USL a caștigat alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012 in formula PSD+UNPR+PNL+PC, dupa care s-a format al doilea guvern USL, ”guvernul Ponta 2. Din cauza unor neințelegeri intre PNL și PSD, pe 24 februarie 2014, liderul PNL Crin Antonescu a anunțat sfarșitul USL, respectiv ieșirea…

- „Cred ca soluțiile constituționale sunt la președinte. El este autorul a tot ce s-a intamplat in acest moment. Doar n-o sa hotarasca liderul Opoziției și partid din Opoziție ce sa faca. Avem niște legi si Constituție”, a explicat Marcel Ciolacu ieșirea din actuala criza politica, joi seara, la „Legile…

- Co-presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a fost invitatul emisiunii OFF/On The Record, pe Aleph News, relateaza Mediafax. „Nu mai exista sedinte de coalitie. Cu acest prim ministru, nu mai poate fi o coalitie cu USR PLUS. Noi nu cu presedintele Iohannis am avut probleme, ci cu premierul Citu.…