Valeriu Mircea va lupta cu Salahdine Parnasse

- Luptatorul de arte marțiale mixte, Valeriu Mircea, care a devenit campion mondial in „KSW” a obținut premiul de 30 de mii de euro. „Este o suma prea mica pentru acest titlu”, a declarat campionul pentru moldova1.md .

- Anastasia Nichita a venit cu un mesaj emoționat pentru logodnicul sau, Valeriu Mircea, dupa ce luptatorul a obținut titlul de campion mondial. „Știu prin cate ai trecut, cat ți-a fost de greu, cate ai sacrificat și te-ai dedicat cu tot sufletul pentru a obține aceasta centura”, a scris sportiva.

- Luptatorul de arte marțiale mixte, Valeriu Mircea, a devenit noul campion mondial in categoria de pina la 70 de kilograme. Batalia a avut loc in seara de 17 februarie, in cadrul galei KSW 91, desfașurata in orașul Liberec din Cehia. Evenimentul a fost gazduit de „Home Credit Arena”, cu o capacitate…

- Luptatorul de stil greco-roman, Victor Ciobanu a devenit vicecampion european, printre seniori, anunța Ministerul Educației și Cercetarii al Republicii Moldova. Discipolul antrenorului Mihail Cucu a intrat in posesia medaliei de argint a competiției continentale care se disputa la București, dupa ce…

- Christopher Dugarry (51 de ani), campion mondial cu naționala Franței in 1998, a lansat o ipoteza șocanta. Fost coleg cu Zinedine Zidane (51 de ani), Dugarry susține ca „Zizou” a fost prima varianta pentru banca naționalei Braziliei. Carlo Ancelotti (64 de ani) a fost aproape de a ajunge la un acord…

- Luptatorul de MMA. Alin Chirila si fratele sau au fost arestati sambata, 23 decembrie, dupa ce in urma cu cateva zile au sechestrat si batut cu bestialitate un barbat. Timp de o ora, victima a fost lovita cu pumnii si cu picioarele

- Cu o luna și cinci zile in urma, pe „Cluj Arena”, in meciul cu Universitatea, echipa FC Petrolul Ploiești ramanea in 11 contra 10, la scorul de 0-0, ca urmare a eliminarii… ploieșteanului Valentin Gheorghe, intrat pe teren de numai 240 de secunde, in minutul 57 mai exact. Devenita deja specialista,…