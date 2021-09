Valeriu Gheorghiță laudă vaccinarea progresivă anti-COVID-19 la copii - Ce spune despre tinerii cu boli cronice „M-am uitat pe ultimele 30 de zile la persoanele vaccinate cu prima doza de Pfizer. Sunt vaccinați 69.000 de oameni cu prima doza in ultimele 30 de zile, aproape 25% dintre aceștia sunt copii cu varsta cuprinsa intre 12 și 19 ani, 55% din acest grup de 12-19 ani fiind copii intre 12 și 15 ani. Am observat o creștere progresiva a tinerilor și a copiilor care se vaccineaza in aceasta perioada, chiar comparativ cu adulții care au ales sa se vaccineze cu Pfizer. (...) Avem aproximativ 200.000 de copii și adolescenți, intre 12 și 19 ani care au primit cel puțin o doza de vaccin. Raportat la numarul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

