Val de îmbolnăviri COVID-19 în Germania, după relaxarea restricțiilor Numarul de infecții cu coronavirus crește din nou in Germania, la doar cateva zile dupa ce liderii sai au slabit restricțiile sociale, generand ingrijorari ca pandemia ar putea scapa din nou de sub control, scrie The Guardian. Germanii au ieșit relaxați afara, dupa cum ilustreaza și imaginea unui lac de agrement din Berlin, sambata. Institutul […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane au protestat sambata in fata Parlamentului elvetian la Berna si in alte orase impotriva restrictiilor impuse de autoritati in cadrul luptei impotriva noului coronavirus, potrivit agentiei de presa Keystone-ATS, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Proteste mai numeroase au avut loc…

- Imediat dupa inceputul ridicarii restrictiilor, in Germania au aparut indicii de agravare a epidemiei de COVID-19, informeaza AFP. Rata de infectare sau de reproducere a coronavirusului, urmarita atent de autoritati, a atins din nou pragul de 1.0, arata date oficiale publicate luni seara de Institutul…

- Numarul cazurilor de coronavirus raportate in lume se apropie de 2.000.000, iar cel al deceselor a ajuns la 120.000, in timp ce 445.000 de pacienți cu Covid-19 s-au vindecat deja, arata centralizarile de pe Arcgis și Worldmeter. Presacurata.ro scrie ca unul dintre vaccinuri este dezvoltat de Institutul…

- Numarul de noi infecții cu coronavirus in Spania a scazut la un nivel record de la inceputul focarului. Deși era țara cea mai afectata din Europa, a decis sa redeschida unele sectoare ale economiei sale saptamana aceasta, scrie The Guardian. Decesele au crescut ușor pana la 619 in ultimele 24 de ore…

- Primul ministru britanic nu se va intoarce inca la serviciu și se va continua sa se recupereze dupa infecția cu COVID-19, scrie The Guardian. Boris Johnson a postat un videoclip pe Twitter, laudand publicul larg pentru ca a respectat masurile de blocare și personalul care l-a ingrijit atunci cand „lucrurile…

- Numarul persoanelor din Bulgaria confirmate cu COVID-19 a ajuns, vineri, la 457, in crestere cu 35 fata de ziua anterioara, a anuntat celula guvernamentala de criza de la Sofia, informeaza novinite.com. Ungaria are 623 de imbolnaviri confirmate, 26 de decese și aproape 18.000 de teste efectuate. Serbia…

- Este probabil ca maladia infectioasa COVID-19 sa revina in lunile urmatoare sub forma unor cicluri sezoniere, a afirmat miercuri Anthony Fauci, directorul Institutului national de boli infectioase, intr-o conferința de presa alaturi de președintele SUA Donald Trump. Fauci a remarcat ca noul coronavirus…

- Guvernul Germaniei va reveni la politica sa conservatoare in domeniul fiscal dupa terminarea crizei coronavirusului, urmand a-și plati datoriile incepand cu 2023, a declarat marți ministrul Economiei Peter Altmaier. Germania a aprobat luni un pachet financiar in valoare de 750 miliarde de euro, pentru…