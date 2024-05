Stiri pe aceeasi tema

- Fanii lui Manchester United au trait o noua dezamagire in acest sezon, gruparea de pe Old Trafford fiind invinsa fara drept de apel, scor 4-0, in deplasare, de Crystal Palace. Meciul a facut parte din runda cu numarul 36 din Premier League.

- Echipa engleza Chelsea a invins joi seara, pe teren propriu, scor 4-3, formatia Manchester United, in ultimul meci al etapei a 31-a din Premier League. Londonezii au marcat doua goluri in minutele 10 si 11 ale prelungirilor, scrie news.ro.

- Antrenorul lui Tottenham, Ange Postecoglou (58 de ani) a vorbit despre probleme echipei sale la conferința de presa de dinaintea meciului cu Crystal Palace, din etapa 27 din Premier League. Postecoglou a declarat ca lipsa echipei sale din competițiile europene in acest sezon scade șansele unor jucatori…

- Brighton, formația condusa de Roberto De Zerbi (44 de ani), a pierdut, intr-un an și jumatate, o intreaga echipa, pornind de la fostul manager Graham Potter pana la ultimul pe lista plecarilor, Sam Jewell, care se ocupa de transferuri la „pescaruși”. ...

- Roy Hodgson a renuntat la functia de antrenor al echipei Crystal Palace, pentru ca oficialii clubului sa poata "devansa planurile de numire a unui nou manager", potrivit news.ro. Hodgson, in varsta de 76 de ani, s-a "imbolnavit" in timpul antrenamentului de joi, in contextul in care s-a spus ca va…

- Achizitia de catre miliardarul britanic Jim Racliffe a unui pachet de 25% din actiunile clubului Manchester United a fost ratificata marti de Premier League, dupa ce a trecut testul proprietarilor si directorilor organizatiei, informeaza Reuters. Acordul de 1,25 miliarde de dolari, prin care presedintele…