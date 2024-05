Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza o ediție speciala a Salonului Industriei Ușoare in perioada 24-28 aprilie, avand in vedere succesul pe care il are acest eveniment il are in randul publicului timișorean pe de o parte, dar și solicitarea expozanților tradiționali pe de alta.…

- Spitalul „Dr. C. T. Sparchez” – Spitalul Orasenesc Zarnesti a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sanitar” in grad de Cavaler, de presedintele Klaus Iohannis. Mai multe spitale , printre care si Spitalul Orasenesc Zarnesti au fost decorate de presedintele Iohannis, de Ziua Mondiala a Sanatatii. Presedintele…

- Una dintre inițiativele de succes ale Alianței Timișoara Universitara, care reunește instituțiile de invațamant superior, a avut vineri o noua ediție. Impreuna cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș a avut loc cea de-a doua ediție a targului educațional “Timișoara – ATU pentru educația ta”. Evenimentul…

- Cele patru universitați din Timișoara au facut vineri front comun la targul „Timișoara – ATU pentru educația ta”. Facultațile s-au intrecut atat la amenajarea standurilor cat și la prezentarea ofertelor de studiu, au oferit tinerilor ocazia sa vada și sa testeze tehnologiile cu care lucreaza și au raspuns…

- A fost identificata oficial cauza starii de rau acuzate de numeroși elevi și profesori de la Colegiul Național „C. D. Loga” din Timișoara. Din datele furnizate de catre Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii «Louis Țurcanu», in urma analizelor pacienților internați, suspiciunea focarului de infecție…

- Prim-divizionara de futsal CFR Timisoara a avut ocazia sa isi treaca in cont primul trofeu, intr-un turneul final pe care la si organizat, Cupa Romaniei. Dupa 5-4 in semifinale cu Mausoleul Marasesti, banatenii au intalnit in marea finala cea mai importanta rivala din campionat, CSM Deva, gruparea care…

- Zeci de elevi, dar si profesori de la Colegiul National CD Loga din Timisoara au ajuns la spital seara trecuta cu simptome specifice intoxicatiei. 16 dintre acestia au ramas internati, in timp ce cursurile au fost suspendate in institutia de invatamant miercuri dimineata. 21 de persoane au solicitat…

- Poliția Olt a anunțat marți, 2 aprilie, ca un parinte a sunat la 112 și a reclamat ca fiul sau a fost batut de directoarea școlii din comuna Valea Mare.„In jurul orei 10:50, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, de catre un barbat, din comuna Valea Mare, județul Olt, cu…