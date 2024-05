Stiri pe aceeasi tema

- Perechea romana alcatuita din Ovidiu Ionescu si Bernadette Szocs s-a calificat pentru proba de dublu mixt din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, a anuntat, marti, Federatia Internationala de Tenis de Masa (ITTF), dupa publicarea clasamentului mondial pentru aceasta proba.Ionescu si Szocs au ratat…

- Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu au cedat in meciul decisiv care ii putea duce spre Jocurile Olimpice de la Paris in proba de dublu mixt la tenis de masa, ei fiind invinși cu 8-11, 15-13, 14-16, 11-8, 8-11, 11-4, 11-8 de perechea spaniola Maria Xiao-Alvaro Robles in turneul de calificare de la Havirov.…

- Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu au facut, vineri, inca un pas spre Jocurile Olimpice de la Paris, ei ajungand in semifinala KO3 la turneul preolimpic de la Havirov (Cehia). Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu sunt tot mai aproape de JO Perechea tricolora a eliminat perechea americana Nikhil Kumar/Amy…

- Pasionata de viteza, a noua jucatoare a lumii la tenis de masa n-are carnet, dar viseaza se se urce intr-un monopost de Formula 1. Bernadette Szocs traverseaza cea mai buna perioada a carierei. Ajunsa pe locul 9 in clasamentul mondial feminin, calificata la Jocurile Olimpice cu echipa Romaniei, dar…

- Rusul Abdulrashid Sadulaev, 27 de ani, dublu campion olimpic, a fost declarat neeligibil pentru a participa la turneul de calificare premergator Jocurilor Olimpice de la Paris, titreaza presa internaționala. Un juriu al Federației Internaționale de Lupte a stabilit ca „Tancul din Dagestan”, acuzat ca…

- Numarul sportivilor romani calificați la Jocurile Olimpice de la Paris, care se vor desfașura in acest an, a ajuns la 76, dupa reușita echipei feminine de tenis de masa. Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei a reușit calificarea la Jocurile de la Paris dupa ce a invins Egiptul, scor 3-0, in…

- Echipa masculina a Romaniei s-a calificat in optimile Campionatului Mondial de tenis de masa pe echipe de la Busan (Coreea de Sud), dupa ce a invins reprezentativa Angliei, scor 3-0. Victoria din 16-imi a venit dupa meciurile caștigate de Eduard Ionescu, Ovidiu Ionescu și Darius Movileanu. Cele doua…