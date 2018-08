Val de căldură în Japonia, cu temperaturi de 41 de grade Celsius Pe langa municipiul Mino din prefectura Gifu unde temperatura a ajuns la 41 de grade Celsius, si in localitatea Gero din aceeasi prefectura au fost inregistrate 40,5 grade Celsius.



De asemenea, in municipiul Nagoya, centrul administrativ al prefecturii Aichi, mercurul din termometre a ajuns la 38,3 grade Celsius, conform datelor Agentiei de Meteorologie din Japonia care a emis avertizari cu privire la riscul de insolatie.



Temperaturile de peste 40 de grade Celsius inregistrate saptamana aceasta si saptamana trecuta, vin dupa un alt episod de caldura extrema.



In Japonia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 740 de pompieri se lupta cu un incendiu forestier in sudul Portugaliei, dupa ce temperaturile au urcat la punctul de a atinge un nou record in Peninsula Iberica pe fondul unui val de caldura ce a atras incendii de vegetație din Grecia pana in Suedia, relateaza Reuters. Trei oameni au murit saptamana…

- Este de așteptat ca situația sa se inrautațeasca, potrivit CNN . Intreaga comunitate globala trebuie sa ințeleaga, in cele din urma, nevoia implementarii unor masuri drastice și inițiative mai eficiente decat tot ceea ce este prevazut in acordurile climatice semnate pana in prezent. Schimbarile…

- Biroul Meteorologic Britanic i-a avertizat pe cei care vor sa iși petreaca vacanța in Europa sudica sa iși ia masuri de precauție pentru temperaturile ridicate. Acestea ar putea fi cele mai mari din regiunea iberica din ultimii 41 de ani. Potrivit meteorologilor, valul de caldura ar putea sa se extinda…

- Dupa toate ploile si nenorocirile care au fost in tarile scandinave si Grecia, meteorologii anunta un val de caldura extrem de mare pentru peninsula iberica in cursul acestei saptamani, potrivit portalului Severe Weather, care publica harțile detaliate cu temperaturile prognozate pentru acest final…

- In provincia Dalarna din centrul Suediei, riscul de extindere a focarului existent in proximitatea poligonului de tragere Trangslet nu mai este iminent, a precizat Johan Szymanski, angajat al serviciilor de urgente suedeze.Munitia nedetonata din acel poligon a limitat eforturile depuse…

- Luni, în Tokyo a fost atinsa o temperatura record de 41 de grade Celsius. Un val de canicula a provocat zeci de morți în Japonia, relateaza CNN. Temperatura înregistrata luni în localitatea Kumagaya din prefectura Saitama, situata în apropiere de…

- Petre Apostol Echipa nationala de beach handball (handbal pe nisip) a Romaniei se afla, din aceasta saptamana, la Costinesti, acolo unde este organizat un cantonament centralizat in vederea participarii la Campionatul European. Lotul coordonat de antrenorii Aihan Omer si Mihai Rohozneanu cuprinde 12…

- In 2016, in UE au fost produse peste 527 de miliarde de tigari, cu 36 de miliarde de mai putine decat in 2015 si cu aproximativ o treime (aproape 300 de miliarde) sub productia inregistrata in urma cu zece ani.Productia UE in 2016 a reprezentat echivalentul a 1.000 de tigari, sau aproximativ…