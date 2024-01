Stiri pe aceeasi tema

- Atat raceala cat și gripa sunt boli respiratorii. Gripa este potențial mult mai grava, in special pentru copii și persoanele in varsta. Medicii de familie nu recomanda antibioticele pentru gripa, deoarece nu accelereaza recuperarea, scrie Mediafax.Poate fi ușor sa confundam raceala obișnuita cu gripa…

- Numarul de cazuri de gripa inregistrat in Romania in acest sezon este mai mic fata de cel de anul trecut, a declarat joi ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, potrivit Agerpres. El a subliniat ca este prioritara prezentarea la medicul de familie in astfel de cazuri, pentru evitarea aglomerarii camerelor…

- Unitatile medicale sunt tot mai aglomerate din cauza cazurilor de gripa in mai multe zone din Romania. Cel putin noua persoane bolnave de gripa au murit de la inceputul acestui sezon rece in tara noastra. Sase dintre acestea si-au pierdut viata anul trecut, iar in 2024 s-au mai inregistrat doua decese…

- In plina creștere a numarului de infecții respiratorii cauzate de gripa, doctorul Catalin Apostolescu de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” ii sfatuiește pe romanii care vor participa la slujbele religioase de Boboteaza sa respecte regulile de distanțare și igiena pentru a reduce…

- O noua tragedie s-a produs in Romania. Un tanar de 20 de ani, din Argeș, a murit dupa ce acoperițul unei case parasite s-a prabușit. El se mai afla alaturi de inca doua persoane, care au supraviețuit. Medicii au ajuns la fața locului, dar nu au mai putut sa il salveze.

- Varf de viroze, spitalele de copii sunt pline, la fel și cabinetele medicilor de familie. Peste valul de boli respiratorii s-a suprapus epidemia de rujeola. Și deși vaccinarea e cea mai buna masura de prevenție, raman o mulțime de parinți reticenți.

- O femeie de 25 de ani care s-a intors recent din Belgia, dar si copilul ei nou-nascut au murit, marti, la Spitalul Judetean Arad. Femeia ajunsese la unitatea medicala cu o viroza respiratorie severa, a suferit un stop cardio-respirator, iar copilul nascut prin cezariana nu a putut fi salvat. Potrivit …

- Sezonul rece a venit, iar numarul infectiilor respiratorii este in crestere. Doar in ultima saptamana au fost 70 de mii de cazuri la noi in tara. Iar romanii au obiceiul de a-si face stocuri de medicamente si chiar sa ia antibiotice, desi nu sunt necesare.