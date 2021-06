Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua doze ale vaccinurilor Pfizer si AstraZeneca asigura o protectie de peste 90% impotriva riscului de spitalizare pentru persoanele infectate cu varianta Delta a coronavirusului, potrivit unui studiu britanic, relateaza AFP. Studiul organizat de Public Health England (PHE) arata o protectie de…

- Vaccinurile de la Pfizer/BioNTech si AstraZeneca/Oxford s-au dovedit a fi aproape la fel de eficiente impotriva variantei indiene a coronavirusului ca si variantei englezesti, conform unui studiu realizat de oamenii de știința britanici. Potrivit studiului PHE, realizat intre 5 aprilie si 16 mai, vaccinul…

- Ministrul britanic alsanatatii, Matt Hancock, a laudat rezultatele, pe care le-a descris drept „inovatoare”, intr-un moment in care guvernul se bazeaza pe campania sa de vaccinare pentru a se proteja de un focar al variantei indiene care pune in pericol continuarea planului sau de relaxare a restrictiilor,…

- Vaccinurile Moderna si Pfizer-BioNTech ar trebui sa ramana eficiente impotriva variantei indiene a noului coronavirus, potrivit unor studii preliminare realizate de cercetatori americani si publicate luni, informeaza AFP.

- Varianta indiana a coronavirusului, B.1.617, a fost detectata in 44 de țari, anunța Organizația Mondiala a Sanatații. Aceasta varianta a fost descrisa de OMS drept „ingrijoratoare”. In continuare, in India, țara devastata de pandemia de coronavirus, numarul cazurilor zilnice de COVID-19 este in creștere,…

- Toata persoanele in varsta de peste 50 de ani din Marea Britanie vor primi o a treia doza de vaccin impotriva COVID-19 in toamna, in incercarea de a eradica virusul pana de Craciun, a anunțat publicația britanica The Times citata de agenția Reuters . Studii care vizeaza doua optiuni sunt deja in desfasurare,…