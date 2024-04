Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Cioran a facut plangere la poliție impotriva lui Alex Dobrescu, tatal fiicei sale, și a cerut ordin de protecție. Vedeta a facut primele declarații despre aceasta situație și a precizat ca dorește prelungirea ordinului de protecție.Cristina Cioran este mai hotarata ca niciodata sa faca orice…

- Denisa Despa a luat o decizie radicala dupa ce in urma cu cateva luni a cerut ordin de protecție impotriva fostului iubit care o amenința cu moartea și care a speriat-o teribil atunci cand i-a spart ușa de la locuința și a intrat peste ea in casa. Vedeta considera acum ca lucrurile s-au liniștit și…

- O poveste de dragoste din care a venit pe lume un copil s-a transformat acum intr-un razboi ce pare fara final. Este din nou scandal uriaș intre Cristina Cioran și Alex Dobrescu. Actrița a cerut ordin de protecție impotriva fostului sau partener. Continua scandalul intre Cristina Cioran și Alex Dobrescu…

- Nr. 78 din 9 aprilie 2024 BULETIN DE PRESA Cercetat pentru incalcarea masurilor din ordinul de protectie si agresiune impotriva fostei concubine, un barbat a fost retinutLa data de 8 aprilie a.c., politistii Sectiei de Politie Rurala Agnita au retinut un barbat in varsta de 30 de ani, din Merghindeal,…

- Instanta s-a pronuntat in cazul lui Silvestru Șoșoaca. Urmare a acestei decizii, soțul senatoarei trebuia sa scape de ordinul de protecție și de brațara de monitorizare.In toate aceste zile cat a fost valabil de acest ordin, Silvestru Șoșoaca nu a avut voie sa se apropie de locuința, de locul de munca…

- Oana Ionița și Florin Budnaru și-au spus „adio dupa zece ani de mariaj. Cu toate ca separarea a avut loc, cei doi nu se ințeleg in privința custodie, astfel ca se afla intr-un proces greu. In urma cu o saptaman, vedeta a obținut prima victorie și a primit un program de vizita pentru baiețelul sau, care…

- Cristina Cioran s-a despațit cu mare scandal de tatal fiicei sale, insa in prezent are o relație civilizata cu Alex Dobrescu. Vedeta a fost invitata la podcastul lui Jorge, unde a vorbit și despre cel mai greu moment din viața ei.In anul 2021, Cristina Cioran a devenit mama unei fetițe, care a venit…

- Oana Zavoranu e implicata in mai multe procese, iar ultimii ani au fost foarte grei pentru bruneta. Vedeta s-a trezit peste noapte ca trebuie sa se prezinte in fața judecatorilor. Unul dintre procesele in care se afla e deschis de Oana Roman impotriva ei pentru denigrare, insa recent magistrații au…