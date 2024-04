Balsamul de buze. Unele lasă buzele crăpate și uscate. Altele le protejează Buze uscate sau crapate? O soluție: balsamul de buze. Cu toate acestea, unii dermatologi avertizeaza ca sunt balsamuri care nu numai ca lasa buzele crapate sau uscate, dar pot provoca probleme majore. De ce buze uscate sau crapate Pielea este inzestrata cu straturi de protecție. In schimb, buzele sunt lipsite de aceste bariere de protecție […] The post Balsamul de buze. Unele lasa buzele crapate și uscate. Altele le protejeaza appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

