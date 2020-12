Vaccinul împotriva Covid-19 fabricat de Pfizer-BioNTech, autorizat în Elveţia Vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de companiile farmaceutice Pfizer/BioNTech a fost autorizat in Elveția, a anunțat autoritatea de reglementare sanitara Swissmedic. „Dupa o examinarea meticuloasa a informatiilor disponibile, Swissmedic a concluzionat ca vaccinul contra Covid-19 al Pfizer/BioNTech este sigur si ca avantajele sunt mai mari decat riscurile”, a anuntat autoritatea intr-un comunicat, conform News.ro . Este pentru prima oara cand un vaccin impotriva coronavirusului este autorizat in Elvetia. Elvetia, tara de 8,6 milioane de locuitori, si-a asigurat accesul la 15,8 millioane de doze,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

