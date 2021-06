Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul AstraZeneca ar trebui evitat și la persoanele de peste 60 de ani, spune Marco Cavaleri, oficial al Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA). Declarația a fost facuta duminica, pe fondul temerilor legate de cheagurile de sange și pe masura ce devin disponibile mai multe vaccinuri,…

- Circa zece state membre UE insista ca blocul comunitar sa incheie un contract cu compania franceza Valneva pentru a cumpara doze de vaccin impotriva Covid-19 in ciuda blocajului inregistrat in cadrul negocierilor, potrivit unor surse citate de agenția Reuters . Un purtator de cuvant al Comisiei Europene…

- Ministerul Sanatații din Norvegia a anunțat vineri ca persoanele care au primit prima doza de vaccin AstraZeneca impotriva COVID-19 vor face rapelul cu un ser pe baza tehnologiei ARN mesager (ARNm), precum cel de la Pfizer/BioNTech si Moderna, relateaza Reuters, citata de Agerpres.Pe 11 martie, Norvegia…

- Mai multe tari europene analizeaza combinarea vaccinurilor pentru Covid-19, la persoane care au primit prima doza de vaccin al AstraZeneca, intr-o miscare fara precedent care scoate in evidenta dificultatile cu care se confrunta guvernele in tinerea sub control a cresterii numarului de infectii,…

- Comisia pentru vaccinare din Germania (STIKO), a recomandat joi ca persoanele sub 60 de ani care au primit prima doza din vaccinul contra Covid-19 al AstraZeneca sa primeasca un produs diferit la a doua doza, transmite Reuters .Anterior, saptamana aceasta, Germania a spus ca doar persoanele de la 60…

- Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) a anunțat vineri ca a avizat transportul și depozitarea vaccinului anti-Covid produs de Pfizer/BioNTech la temperaturi cuprinse intre -25 și -15 grade Celsius, adica temperatura congelatoarelor farmaceutice standard. Serul poate fi pastrat la aceste temperaturi…

- Franta urmeaza sa reia utilizarea vaccinului AstraZeneca vineri, la o zi dupa ce Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat ca beneficiile in ceea ce priveste protectia impotriva COVID-19 depasesc posibilele riscuri de efecte secundare, potrivit AGERPRES. Nu exista niciun motiv pentru…

- Portugalia si Letonia au anuntat, luni, suspendarea vaccinarii cu serul de la AstraZeneca impotriva Covid-19, dupa ce acest lucru a mai fost anuntat de Germania, Spania, Italia, Franta si Slovenia. Citește și: Nicușor Dan NU aloca bani pentru Catedrala Mantuirii Neamului: Nu avem in buget…