Uzina Volkswagen din Zwickau a demarat producția modelului electric ID.4 Cel de-al doilea model electric de serie din familia ID., SUV-ul ID.4, a intrat in producție, urmand ca premiera mondiala sa aiba loc „la sfarșitul lunii septembrie”. Subliniind ambiția sa de a deveni lider mondial in domeniul mobilitații electrice, grupul Volkswagen include in mixul de producție de la uzina din Zwickau un nou vehicul de ultima generație din familia ID. Totodata, pentru a iși indeplini scopul declarat, grupul vizeaza investiții de 33 de miliarde de euro pana in 2024, dintre care 11 mld. sunt rezervate marcii de baza, Volkswagen. Acest brand ar trebui, in viziunea producatorului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

