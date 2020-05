Uzina Ford de la Craiova se redeschide azi. Reguli stricte pentru angajati

Stiri pe aceeasi tema

- Ford reia de luni, gradual, productia de vehicule si motoare la principalele sale uzine din Europa, iar la uzina de la Craiova activitatea se va relua in mod etapizat, intr-un singur schimb de lucru, atat in Sectia de Productie Vehicule, cat si in cea de Productie Motoare. Conform unui comunicat al…

