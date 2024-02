Stiri pe aceeasi tema

- La data de 11 februarie a.c., in jurul orei 13.30, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia 2 Politie au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a minorului IUSEIN SANCAL, de 8 ani, din municipiul Constanta, judetul Constanta. Potrivit IPJ Constnata, la data de 10 februarie…

- Polițiștii il cauta pe Legian Ioan, un barbat de 69 de ani din Budești, care a plecat ieri dimineața dintr-un centru pentru varstnici unde era cazat și n-a mai revenit. Legian Ioan are 69 de ani și este din Budești. A plecat ieri dimineața voluntar dintr-un centru de ingrijire a persoanelor varstnice…

- O femeie de 72 de ani, din Verbița, este cautata de poliție dupa ce a disparut de acasa. Azi dimineața, polițiști din cadrul Secției nr.7 Rurala Plenița au fost sesizați de catre un barbat, din comuna Verbița, despre dispariție. El a declarat ca matușa sa, MIHAI GICA, de 72 ani, a plecat in dimineața…

- Polițiștii din Alba cauta o minora care a disparut din Alba Iulia. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea sa, sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 3 ianuarie 2024, in jurul orei 04.00, Poliția Municipiului Alba Iulia au…

- Politistii din Bistrița-Nasaud cauta un barbat de 87 de ani din Cristur-Șieu care a plecat de la domiciliu și nu s-a mai intors. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acestuia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. Astazi,…

- La data de 3 decembrie a.c., Poliția municipiului Cluj-Napoca -Secția 4 Poliție a fost sesizata despre faptul ca Rus Ronessia-Isabelle, de 22 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat voluntar de la domiciliu la data de 30 noiembrie a.c. și nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE– inalțime aproximativa…

- Un barbat in varsta de 84 de ani a fost dat disparuta, dupa ce a plecat vineri, 17 noiembrie, de acasa și nu s-a mai intors.,,La data de 18 noiembrie a.c, in jurul orei 15.30, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca la data de 17 noiembrie a c., in jurul orei 22.30, Varga Ștefan,…

