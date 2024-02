”Prietenul” austriac Nehammer finanțează din greu războiul lui Putin Țara cancelarului Nehammer contribuie fara nicio opreliște la razboiul pe care Putin in Ucraina pentru ca achiziționeaza tot mai mult gaz rusesc. Dependența Austriei cancelarului Karl Nehammer de gazul rusesc a crescut de la 80% la 98% in doar doi ani, ceea ce a determinat ministrul energiei din țara sa traga semnalul de alarma inaintea alegerilor naționale programate pentru toamna. Atunci cand Rusia a atacat Ucraina pe 24 februarie 2022, Austria importa 80% din gazul sau natural de la compania de stat Gazprom, o cifra care acum a crescut la 98%. Ministrul energiei al țarii, Leonore Gewessler… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

