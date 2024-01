Utilaje și voluntarii SVSU, la deszăpezirea străzilor și trotuarelor din Bistrița Zapada cazuta peste Bistrița da de lucru municipalitații. Utilajele de deszapezire au fost scoase pe strazi inca de aseara, iar in aceasta dimineața voluntarii SVSU au inceputa curațarea trotuarelor și trecerilor de pietoni. Miercuri seara s-a acționat cu 17 utilaje de deszapezire, din care 14 autovehicule dotate cu lama și sararița, doua incarcatoare, plus o autocisterna cu lama și bazin cu clorura de calciu pentru tronsoanele cu asfalt nou, potrivit unui anunț scris pe pagina sa de Facebook de primarul municipiului Bistrița, Ioan Turc. In aceasta dimineața, edilul bistrițean a anunțat ca astazi,… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

