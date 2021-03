Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorii din industria ospitalitații au „predat armele” in cadrul unui protest, vineri dimineața, in fața Prefecturii Timiș, impotriva prelungirii carantinei in Timișoara. O decizie in acest sens ar putea fi luata azi de Comitetul pentru Situații de Urgența. Patronii și angajații din restaurante…

- Reprezentantii salilor de sport din Timisoara si cei ai domeniului HoReCa solicita Prefectului de Timis si Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta sa nu prelungeasca cele doua saptamani de carantina.

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Timis, Alin Nica, a cerut, luni seara, administratiei timisorene sa vina cu un plan de actiune prin care sa se reduca perioada carantinarii si a efectelor negative ale acesteia asupra sectorului social, economic si educational. Alin Nica a afirmat, intr-o declaratie…

- Comitetul municipal pentru Situații de Urgența a decis noile restricții in vigoare incepand cu data de 8 martie ora 00.00, ca urmare a intrarii Bucureștiului in scenariul roșu. Restaurantele și barurile se inchid in interior, teatrele și cinematografele se inchid și ele. Este interzisa și activitatea…

- Timisoara si alte patru localitati din judet au intrat in carantina , iar autoritatile locale au solicitat accelelarea campaniei de vaccinare pentru a reduce rata infectarii, care a ajuns la 7,49. In cel mai scurt timp se va trimite spre Timișoara un numar mai mare de doze de vaccin pentru a putea accelera…

- Dupa luni grele, restaurantele s-au deschis in interior și in Brașov. Desigur, vor funcționa doar in anumite condiții și cu un numar mic de clienți. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor ii anunța pe patronii de restaurante ca dupa redeschidere vor urma controale, ca sa se asigure ca produsele…

- De sambata noaptea s-ar putea redeschide barurile, restaurantele și cinematografele, daca rata de infectare din Capitala se menține sub 3 la mie. Vineri, Prefectura Bucureștiului va convoca Comitetul pentru Situații de Urgența și va fi luata o decizie.

- Patronatul Ho-Re (Hoteluri si Restaurante) Timisoara a trimis un memoriu Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, comitetului care se ocupa de coordonarea vaccinari impotriva COVID si premierului Florin Catu, prin care cer industria ospitaliera sa fie considerata de importanta vitala.