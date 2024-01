USR's Ghinea files complaint against head of anti-corruption authority

Stiri pe aceeasi tema

- The member states of the European Union unanimously approved on Saturday the gradual entry of Romania and Bulgaria into the Schengen area of free movement, after Austria, the last EU-27 country opposing this measure, lifted its veto, Agerpres reports.The decision regarding entry into the Schengen…

- Procurorul sef al DNA, Marius Voineag, a respins, joi, ca inadmisibila, plangerea depusa la DNA pe 14 decembrie 2023 de catre Cristian Ghinea, fostul ministru USR al Fondurilor Europene, in dosarul achizitiei de BMW-uri de catre Ministerul Afacerilor Interne.Dosarul achizitiei pentru MAI de BMW-uri…

- Manevra reziștilor dupa scandalul vaccinurilor. Cristian Ghinea, fostul ministru USR al Fondurilor Europene, a mers de bunavoie la DNA sa depuna o plangere pentru un dosar care a fost recent clasat. Intr-o desfașurare ce se dorea a fi de forța, demnitarul s-a dus la procurori inarmat cu mașinuțe de…

- Gestul domnului Cristian Ghinea, de a depune o plangere impotriva unei ordonanțe de clasare, in cazul Lucian Bode, este unul eminamente politic. Un gest disperat al unui USR care se scufunda tot mai adanc in mocirla politicii. Mai nou, useristii sunt suparați ca procurorii nu le canta in struna și nu…

- Trial against Council of European Union at CJEU hasn't ended, we have right to appeal (MEP Tomac)MEP Eugen Tomac announced that he will appeal to the Court of Justice of the European Union against the decision of the Court of the European Union in the case concerning Romania's accession to the Schengen…

- The mayor of the municipality of Timisoara, Dominic Fritz, from Save Romania Union (USR), criticized the emergency ordinance adopted by the Government on Friday regarding measures to reduce budget expenditures for the year 2023, asking the parliamentarians to correct the normative act in the Legislature.…