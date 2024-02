Stiri pe aceeasi tema

- Primarul USR din comuna Micasasa, județul Sibiu, Timotei Pacurar, și viceprimarul USR, Adrian Suciu, s-au alaturat PSD, declanșand nemulțumirea Organizației Sibiu a partidului condus de Catalin Drula, a relatat Agerpres.„Primarul si viceprimarul USR din Micasasa se alatura echipei PSD Sibiu. Viceprimarul…

- "Primarul si viceprimarul USR din Micasasa se alatura echipei PSD Sibiu. Viceprimarul Adrian Suciu va fi candidatul PSD la functia de primar, la urmatoarele alegeri", a anuntat liderul judetean al PSD, deputatul Bogdan Trif , sambata, pe pagina sa de socializare."Am ales sa ma alatur, la urmatorul scrutin…

- Florin Calinescu a anunțat prin intermediul unei postari pe Facebook ca revine in politica, fara sa dezvaluie inca partidul politic din care va face parte. Actorul a ocupat in 2019 funcția de președinte al Partidului Verde, care a fost inființat in anul 2005.„Cred ca ma implic. Politic. Dar depinde…

- ”Dragi cetateni ai comunei Berca, tin in primul rand sa va multumesc pentru increderea pe care ati avut-o in mine inca de la inceputul carierei mele ca si viceprimar si mai apoi ca primar. Va multumesc pentru tot ce am invatat si ce am trait alaturi de dumneavoastra in acesti 12 ani. Chiar daca am preluat…

- La data de 1 ianuarie 2024, in jurul orei 03.30, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat un barbat de 48 de ani, din Saliștea, județul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 106 I din comuna Șpring, județul Alba, fara a poseda permis de conducere și fiind sub influența bauturilor…

- Sergiu Mihalcea, jurnalist și fondatorul al EvoTV este, de acum, membru AUR. Anunțul a fost facut de președintele partidului, George Simion. ”Bun venit in AUR, Sergiu Mihalcea! Lumea buna se aduna: veniți și voi in aceste ultime zile ale anului 2023”, a fost mesajul transmis de George Simion pe pagina…