Două premiere la Teatrul „Merlin” din Timişoara

La Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara, surprizele se țin lanț pentru micuții spectatori. Două noi premiere vor fi scoase la rampă în acest sfârșit de săptămână. The post Două premiere la Teatrul „Merlin” din Timişoara appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]