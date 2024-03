Stiri pe aceeasi tema

- „Imaginea generala a investitiilor in Romania s-a imbunatatit, potrivit constatarilor Bancii Europene de Investitii ”, a afirmat, astazi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu , la prezentarea raportului „EIB Investment Survey Country Overview 2023: Romania”. Și asteptarile legate…

- Firmele romanești manifesta un nivel mai ridicat de optimism decat media UE atunci cand sunt intrebate despre accesibilitatea la finanțare- interna și externa- și sunt preocupate de problemele legate de costurile energiei schimbarile climatice și tranziția verde, a spus marți Guvernatorul BNR Mugur…

- Adrian Vasilescu, consultant strategie in Banca Nationala a Romaniei (BNR), afirma ca din februarie intram din nou intr-o zona de dezinflatie, ceea ce inseamna o crestere incetinita a preturilor, dupa avansul care s-a produs in prima luna din acest an. „Luna februarie a fost in calculele si in comentariile…

- Ministrii europeni ai Finantelor incearca sa gaseasca o modalitate prin care sa majoreze cheltuielile cu apararea, intr-un moment in care razboiul din Ucraina intra in cel de-al treilea an, transmite Bloomberg, citata de Agerpres. „Trebuie sa vedem cum putem utiliza Banca Europeana de Investitii (BEI)…

- Banca Naționala a Romaniei a intervenit prompt pentru a demasca aceasta schema periculoasa și avertizeaza cetațenii asupra riscurilor implicate in participarea la astfel de scheme false care incearca sa profite de notorietatea unor personalitați publice. Intr-o postare pe pagina de Instagram a instituției,…

- Pe mai multe platforme și rețele de socializare au aparut, in ultima perioada, postari tip deepfake care il implica pe guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, prin care oamenii sunt indemnați sa faca investiții financiare, avertizeaza, luni, BNR.Potrivit unui comunicat al Bancii…