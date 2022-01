Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, cu majoritate de voturi sesizarea USR fața de revocarea Ancai Dragu din funcția de președinte al Senatului. Decizia CCR a fost luata cu 8 voturi la 1. Plenul Senatului a revocat-o, la sfarșitul lunii noiembrie, pe Anca Dragu (USR) din functia de presedinte al acestui for legislativ, […] The post USR pierde la CCR. A fost respinsa sesizarea fața de revocarea Ancai Dragu din funcția de președinte al Senatului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .