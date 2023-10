Reprezentantii USR precizeaza, intr-un comunicat de presa, ca inainte de a indeplini jaloanele din PNRR si de a face reforme in domeniul pensiilor si al salarizarii, guvernul condus de Marcel Ciolacu s-a apucat sa creasca taxele ca sa ii saraceasca si mai mult pe romani si trebuie sa dea explicatii in Parlament. Liderul senatorilor USR Radu Mihail sustine ca PSD si PNL fac tot ce le sta in putinta pentru a diminua relevanta dezbaterilor parlamentare, iar in lipsa acestora legislativul se transforma intr-o simpla masinarie de ridicat mana la vot. „Nu poti sa stai si sa te uiti cum PSD si PNL golesc…