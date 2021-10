Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Moșteanu, vicepreședinte USR, a anunțat ca premierul Dacian Cioloș va veni in fața Parlamentului cu o lista de miniștri chiar daca negocierile cu PNL și UDMR pentru refacerea majoritații guvernamentale vor eșua in zilele urmatoare. Intr-o declarație de presa susținuta joi in Parlament, el a precizat…

- Mii de familii din 200 de blocuri din Capitala nu au in prezent apa calda și caldura, iar oficialii nu au deloc vesti bune și lasa de ințeles ca iarna ce bate la ușa nu va trece deloc ușor. Fie va fi suportat frigul din locuințe, fie costurile facturilor la energie va crește substanțial pentru […] The…

- Tensiunea crește cu fiecare secunda in plenul Parlamentului. Reprezentanții PNL au intins pe balcoanele salii de plen un banner uriaș pe care scrie USR PLUS+ AUR= PSD. Reacția vine imediat dupa ce PSD a afișat pe holul Parlamentului o macheta cu Superman cazut in cap. “Superman a aterizat forțat”, au…

- Deputatul PSD Alfred Simionis a anunțat, la Antena 3, ca partidul are peste 50 de voturi asigurate in afara celor necesare pentru moțiune, conform ultimelor calcule. Un singur deputat va lipsi, Radu Popa de la Dambovița a fost confirmat pozitiv cu coronavirus. Simionis susține ca sunt 280 de voturi…

- Birourile Permanente Reunite ale celor doua camere ale Parlamentului au stabilit in ședința de marți, 28 septembrie, calendarul pentru dezbaterea și votul doar pe moțiunea de cenzura depusa de PSD. Astfel, moțiunea social-democraților, depusa tot pe 28 septembrie, va fi citita joi și dezbatuta marțea…

- “Ziua cartiței” in Parlament, conform liderilor USR PLUS. Formațiunea acuza o noua coaliție care s-a mobilizat pentru a bloca proiectul de eliminare a pensiilor speciale – PNL, UDMR, PSD și AUR au votat cot la cot „impotriva”. Deputatul USR PLUS Catalin Tenita si vicepresedinte al Comisie pentru drepturile…

- Biroul Permanent Național al PSD a decis sa voteze orice moțiune de cenzura care ajunge oficial in plenul celor doua Camere al Parlamentului la dezbatere și vot. Astfel, PSD va vota moțiunea inițiata de alianța dintre USR PLUS și AUR daca aceasta ajunge la vot, in caz contra PSD va depune propria moțiune…

- Noua lista a statelor considerate cu risc epidemiologic a intrat in vigoare de la ora 0.00 a zilei de duminica, dupa ce a fost aprobata, joi, de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU). Multe dintre destinatiile de vacanța preferate de romani sunt, de acum, pe lista rosie, ca urmare a cresterii…