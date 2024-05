Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor putea sesiza dezinformarile de tip deepfake de pe Facebook și TikTok pe site-ul Ministerului Digitalizarii, unde o echipa de oameni special pregatiți vor analiza și trimite reclamațiile direct catre marile platforme pentru a fi eliminate mai repede, a declarat joi Ministrul Digitalizarii,…

- Deși mai este o luna pana la alegeri, statul nu a reușit sa creeze, așa cum și-a propus, un canal direct de comunicare cu Meta, Google și TikTok, pentru perioada electorala, ca orice „conținut denigrator” sa fie eliminat in cateva zeci de minute. Ministrul PSD al Digitalizarii, Bogdan Ivan, a spus joi…

- Reprezentanți din 13 instituții publice, printre care ministere, autoritați, SRI, SIE și SPP, au discutat luni in Camera Deputaților ce probleme au in a da jos rapid conținutul ilegal ori inșelatoriile deepfake online, precum cele cu Isarescu ori alți politicieni. „Vrem sa facem un punct unic de contact…

- ”Rezultate si vesti bune. Incepand cu data de 3 iunie 2024, Romania va avea in sfarsit zbor direct catre Azerbaidjan! Este ceea ce am solicitat in cadrul intalnirii cu Presedintele Aliyev la Baku, in baza parteneriatului strategic romano-azer, care anul acesta aniverseaza 15 ani”, a scris, marti, pe…

- Ministrul Digitalizarii (PSD), Bogdan Ivan, respinge ideea inchiderii TikTok, lansata de colegul sau de partid Lucian Romașcanu. „Haideți sa nu trecem intr-o extrema, cea de a inchide o anumita platforma. Trebuie sa avem reguli clare pentru toate platformele, pentru conținutul urcat pe platforme indiferent…

- Avertismentele cu privire la riscurile pe care le prezinta pentru democratie si societate instrumentele de inteligenta artificiala (AI) generativa se inmultesc, un ONG si un inginer Microsoft indemnand gigantii din domeniul digital sa isi asume responsabilitatea, a transmis AFP, preluata de Agerpres.…

- Camera Deputaților a implementat noi masuri de securitate cibernetica, iar accesul la Internet prin cablu sau Wi-Fi, la anumite servicii și platforme online, a fost restricționat.„In scopul sporirii gradului de protectie cibernetica, accesul la Internet (prin cablu sau Wi-Fi) a fost limitat pentru anumite…

- Președintele Senatului Nicolae Ciuca a anunțat pe Facebook ca, in urma discuțiilor cu omologul Pedro Rollan Ojeda, romanii din Spania pot avea, din acest an, dubla cetațenie. Statul iberic mai are asemenea acorduri in Europa doar cu vecinii sai, Portugalia și Franța.