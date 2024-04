Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Moldovan, președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților, a vorbit la o conferința despre domeniul IT și digitalizarea administrațiilor publice.

- Presedintele comisiei de buget-finante din Camera Deputatilor, Bogdan Hutuca, a solicitat luni, conducerii Camerei Deputatilor, ca activitatea comisiei sa se desfasoare online, pana la finalul anului, tinand cont de apropierea alegerilor locale si europarlamentare. „Avand in vedere contextul politic…

- Platformele de social media sunt in creștere rapida in Romania, cu Facebook, Instagram și TikTok avand un impact semnificativ. The post MEDIUL ONLINE Romania demonstreaza o prezența puternica pe internet first appeared on Informatia Zilei .

- Legea, numita Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, a fost introdusa pe 5 martie. Doua zile mai tarziu, aceasta era deja votata in unanimitate de Comisia pentru Energie si Comert. Pentru ca este controlata de un adversar strain, legea se refera la TikTok ca la o amenintare…

- ”168 de investitii publice din toata Romania au fost deblocate astazi (luni – n.r.) in Senat, datorita unei modificari a UDMR. Acestea sunt investitii publice aprobate, finantate de Ministerul Dezvoltarii, care vizeaza reabilitarea unor scoli, construirea unor sali de sport scolare si alte facilitati…

- Ministrul Cercetarii a declarat, la un post TV, ca acest fenomen al deepfake-ului este si in Romania si in toata lumea.Bogdan Ivan a afirmat ca in Parlament este o lege, impotriva deepfake, care vine cu niste reglementari foarte clare pentru acele persoane sau companii care genereaza continut fals.”In…