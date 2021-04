Uscătoarele pentru mâini, pe bază de aer cald, ar putea răspândi microbii mai mult decât prosoapele de hârtie Un studiu recent sugereaza ca uscatoarele pentru maini, pe baza de aer cald, pot raspandi microbii mai mult decat o fac prosoapele de hartie. Chiar și așa, specialiștii spun ca avem nevoie sa ne spalam cu atenție pe maini folosind apa și sapun timp de cel puțin 30 de secunde. Studiile anterioare au descoperit ca uscatoarele pentru maini pot raspandi bacteriile din aerul din baie pe maini. Experții spun ca spalarea corecta a mainilor este in continuare cea mai importanta acțiune pe care o putem face pentru a preveni transmiterea bolii COVID-19, scrie Healthline . Potrivit unui nou studiu condus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

