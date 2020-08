Usain Bolt suspect de Coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost depistate 1454 de cazuri noi, reprezentand un nou record in Romania. De asemenea, au fost efectuate 22.649 de teste, iar 53 de persoane bolnave de COVID-19 au decedat. Pana astazi, 13 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 66.631 de cazuri de persoane infectate…

- In ultimele 24 ore au fost 1.345 de cazuri noi de COVID-19, din 24.147 de teste efectuate. Alte 45 de persoane infectate cu coronavirus au murit. La terapie intesiva sunt 458 de pacienți. Pana astazi, 6 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 57.895 de cazuri de persoane infectate cu noul…

- Direcția de Sanatate Publica Suceava a transmis ca in aceasta dimineața, in județ se inregistreaza un numar de 3868 de persoane declarate vindecate de noul coronavirus La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 10 persoane diagnosticate cu Covid – 19, in același interval de timp fiind…

- Numarul de cazuri noi de COVID-19 a crescut din nou, la ultima raportare: 1.232. In prezent, pe teritoriul Romaniei sunt confirmate 55.241 de persoane infectate cu noul coronavirus, de la inceputul pandemiei. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul…

- Reprezentanții unui local din Telciu s-au ales cu dosar penal, dupa ce in luna iulie au organizat mai multe petreceri, iar in urma uneia dintre ele doi participanți s-au infectat cu Covid-19. Parchetul de pe langa Judecatoria Nasaud a deschis ieri un dosar penal pentru zadarnicia combaterii bolilor.…

- Pana astazi, 4 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 55.241 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 28.006 pacienți au fost declarați vindecați și 5.136 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.295 de cazuri noi de COVID-19 din 22.767 de teste efectuate. De asemenea, 39 de persoane au murit din cauza infecțiilor cu coronavirus. Sunt 409 pacienți internați la Terapie Intensiva. Pana astazi, 31 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 50.886 de cazuri…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.182 de cazuri noi de infecție cu coronavirus, din 22.049 de teste efectuate. Alte 30 de persoane au murit din cauza COVID-19. Pana astazi, 29 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 48.235 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 26.446…