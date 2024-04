Petrecere încheiată cu o baie de sânge Doua persoane au fost ucise si alte opt ranite cu focuri de arma in timpul unei petreceri de cartier in orasul Memphis din statul american Tennessee (sud-est). Doua persoane au fost gasite decedate la fata locului, a comunicat politia locala pe platforma X, precizand ca unul din cei sase raniti este spitalizat ‘in stare critica’. Impuscaturile au avut loc in timpul unei petreceri de cartier neautorizate, care a adunat circa 200-300 de persoane in apropierea parcului Orange Mound din Memphis, a mai indicat politia. Cel putin doi suspecti sunt cautati de fortele de ordine, a transmis postul CBS… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

