- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, si presedintele Frantei, Emmanuel Macron, au discutat, luni, prin videoconferinta, cu presedintele Chinei, Xi Jinping, despre intensificarea cooperarii intre Uniunea Europeana si Beijing, anunta Guvernul de la Berlin si presa oficiala chineza. "Cancelarul…

- Administratia de la Beijing a anuntat, marti, ca nivelul radiatiilor ramane normal la Centrala nucleara Taishan, unde au fost raportate cresteri ale concentratiilor de gaze rare, informeaza agentia Reuters. "Pana acum, centralele atomo-electrice din China au avut o situatie buna, fara incidente…

- Ambitiile si comportamentul Chinei reprezinta "provocari sistemice la adresa ordinii internationale bazate pe reguli", au afirmat liderii NATO intr-o declaratie comuna semnata inainte de inceperea summitului de luni de la Bruxelles, potrivit unor surse DPA. ''Suntem ingrijorati de astfel de…

- Cancelarul german Angela Merkel a avertizat ca UE va ratifica acordul de investiții cu China doar daca Beijing-ul va face progrese in ceea ce privește drepturile in munca, potrivit Politico. Acordul prevede ca administrația Chinei se angajeaza sa protejeze lucratorii și sa interzica munca forțata,…

- Doua persoane au fost ranite si 2.669 de locuinte au fost avariate in urma unui cutremur cu magnitudinea 5,1, produs joi seara in provincia Yunnan din sud-vestul Chinei, au anuntat vineri dimineata autoritatile locale, informeaza agentia Xinhua. Seismul a avut loc in regiunea Shuangbai…

- Premierul ungar Viktor Orban se apropie tot mai mult de China. Ungaria a cumparat milioane de doze de vaccin chinez fara a aștepta autorizarea lui de catre Agenția europeana a medicamentelor. Guvernul ungar a incredințat Chinei construirea unei linii de tren intre Budapesta și Belgrad. Mai nou, Viktor…

- China va permite fiecarui cuplu sa aiba pana la trei copii, relateaza agentia statala de presa Xinhua, citand o intalnire a Biroului Politic prezidata de presedintele Xi Jinping, relateaza Bloomberg News. Masura reprezinta o schimbare majora in politica demografica a Chinei fiind o incercare de a combate…

- Guvernul chinez a transformat provincia Xinjiang intr-o ”inchisoare in aer liber”, a declarat miercuri un oficial al Departamentului de Stat, in timp ce institutia a publicat un raport care critica persecutia chineza a minoritatilor religioase, transmite Reuters. Fostul secretar de stat Mike…