Urs superb filmat în Banat – VIDEO Un exemplar impresionant de urs descopera camera de monitorizare a faunei instalata intr-o padure a Ocolului Silvic Teregova din cadrul Direcției Silvice Caraș – Severin. Uneori, urșii pot simți și urmele foarte fine de miros care raman pe camerele de monitorizare, dupa ce au fost instalate. Urșii au un miros foarte fin, grație foselor nazale mari și miilor de receptori ai mirosului, iar centrul mirosului din creierul ursului este de cinci ori mai dezvoltat decat al omului. Urșii detecteaza hrana de la cațiva kilometri distanța, iar in cautarea hranei, urșii fac deplasari lungi, folosindu-și toate… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uneori, urșii pot simți și urmele foarte fine de miros care raman pe camerele de monitorizare, dupa ce au fost instalate. Urșii au un miros foarte fin, grație foselor nazale mari și miilor de receptori ai mirosului, iar centrul mirosului din creierul ursului este de cinci ori mai dezvoltat decat al…

- Dupa ce incidentele legate de interacțiunea urșilor cu oamenii s-au intensificat odata cu deschiderea sezonului turistic de vara pe Transfagarașan, responsabilii Ocolului Silvic Vidraru, ce are in custodie respectivele animale, fac un apel serios catre cei tranziteaza zona. „Venim cu o mare rugaminte…

- Urșii apar tot mai des in localitațile clujene. In ultima perioada au fost semnalați urși in zona Gherla, dar și in zona Huedin. Sambata un urs a fost vazut la Calata, iar duminica la Sacuieu. Cel de la Sacuieu a fost filmat in timp ce alearga printre case și printre mașini. Un urs uriaș a fost filmat,…

- Doua caprioare au fost filmate vineri dimineața, 19 mai, pe campul din spatele Cartierului Arhitecților din Sibiu, a relatat publicația locala Turnul Sfatului.O tanara care a ieșit cu cainele la plimbare a surprins momentul. „A fost interesant sa vad doua caprioare așa de aproape de blocuri. A fost…

- Mai mulți urși au fost vazuți recent in diferite zone din județ, ne-a declarat președintele Asociației Județene a Vanatorilor și Pescarilor Sportivi Salaj, Cristian Crișan. Din fericire nu au fost inregistrate incidente. Cristian Crișan a explicat ca prezența urșilor in padurile Salajului este pusa…

- Dupa ce astazi, 12 mai un urs iși facea plimbarea de dimineața prin Tarcau, o comuna in care oamenii s-au obișnuit cu astfel de vizite matinale sau nocturne, tot astazi, spre seara, un alt specimen brun și-a facut apariția in satul Bradu din comuna Grințieș. Acum cațiva ani in padurile din zona Tarcaului…

- Comuna Soveja a devenit din nou ținta urșilor, care coboara din ce in ce mai des in localitate in cautare de hrana. Noaptea trecuta, un urs a fost surprins in localitate de un echipaj de jandarmi care a incercat sa il alunge cu ajutorul sirenei de la autospeciala de patrulare. Exista deja mai multe…

- Comuna Soveja a devenit din nou ținta urșilor, care coboara din ce in ce mai des in localitate in cautare de hrana. Noaptea trecuta, un urs a fost surprins in localitate de un echipaj de poliție care a incercat sa il alunge cu ajutorul sirenei de la autospeciala de patrulare. Exista deja mai multe filmari…